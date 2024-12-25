eTwinning ödül töreni, Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende “eTwinning Okulu” seçilen 6 okula ve 93’ü “Avrupa Kalite Etiketi”, 151’i “Ulusal Kalite Etiketi” alan 190 öğretmene; İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’ın katıldığı törende ödülleri takdim edildi.SAKARYA (İGFA) - Teknolojiyi eğitimle buluşturan, iş birliği ve yenilikçi öğretim metotlarını destekleyen önemli bir platform olan eTwinning, öğretmenler ve öğrencilere dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak üretken, girişimci ve kültürlerarası farkındalığa sahip bireyler olma fırsatı sunuyor. Yapılan çalışmalar ve çalışmaların neticesinde verilen “eTwinning Kalite Etiketi” ve “eTwinning Okul Etiketi” ödülleri, il genelinde inovatif eğitim anlayışını benimseyen ve eğitimi dinamik kılmak için çabalayan öğretmenlerin sayısının her geçen gün arttığını gösteriyor.

Projeler Kurum Kültürünü Destekliyor

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, eTwinning gibi uluslararası projelerde yer almanın hem okullarda kurum kültürünün oluşumuna destek sağladığını hem de “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin hedeflediği öz güvenli ve ülkesini imar eden nesiller inşa etme yolunda önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Bakırtaş, köklerinden beslenen, aynı zamanda içinde bulunduğu şartlara ayak uyduran ve hatta yön veren bireyleri yetiştirme gayreti içinde olan tüm eğitimcilere teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.