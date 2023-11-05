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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik yaptığı tesis gezileri ile gelecek nesli su konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor. Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni gezen Hendek Özel İmge Okulu öğrencileri suyun yolculuğuna tanıklık ettiler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), tesis gezileri ile öğrencileri bilinçlendirmeye devam ediyor.

Su konusunda hayata geçirdiği projelerle her geçen gün Sakarya’nın altyapı ve içme suyu geleceğini garanti altına alan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda bilinçli nesillerin de yetişmesi için çaba gösteriyor. Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden Hendek Özel İmge Okulları öğrencileri Fen Bilimleri dersi kapsamında içme suyu üretiminin tüm aşamalarına tanıklık etti. Öğretmenleri ile birlikte tesisin tüm aşamalarını gezen kalabalık öğrenci grubu aynı zamanda merak ettiği tüm soruları da alanında uzman personel ile paylaştı. Programın sonunda ise günün anısına öğrenciler ve personel bir arada fotoğraf çektirdi.