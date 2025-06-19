Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin gelecek yüzyılına atılacak en güçlü imza olan Bilim Merkezi’ni kamuoyu ile ilk kez paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan Bilim Merkezi projesi için geri sayım başladı.

Gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türkiye’nin gelecek yüzyılına imza niteliğinde olacak, Sakaryalı gençlerin merakla beklediği Bilim Merkezi Projesi ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı.

İHALE TARİHİ AÇIKLANDI

Şehrin ‘bilim üssü’ olacak proje için 16 Temmuz Çarşamba günü yapım ihalesine çıkılacağını müjdeleyen Alemdar, atılacak bu adımla Türkiye Yüzyılı’nın en önemli aktörü olan yetenekli, bilimle, sanatla ve teknolojiyle ülkeye ışık olacak gençlerin yetişeceğini söyledi.

Başkan Alemdar, ayrıca projenin görsellerini kamuoyu ile ilk kez paylaşarak detaylı teknik bilgilere yer verdi.

BİLİM MERKEZİ İÇİN İLK DETAYLAR

Buna göre merkezde bilimsel interaktif büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak olan salonlar, 3 ayrı sergi salonu, 165 kişilik modern seminer salonu, idari ofisler, kafeterya, dönemsel-güncel temalara göre değişecek derslikler, 7 farklı atölye sınıfı ile birlikte sanatsal çalışmalar, yaratıcı etkinlikler için kullanılacak uygulama bölümleri yer alacak. Projeyle ilgili diğer detayların ise ilerleyen süreçte paylaşılacağı belirtildi.

TÜRKİYE YÜZYILI SAKARYA’DA BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK

Başkan Alemdar yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin ufkunu açacak Bilim Merkezi projemiz için 16 Temmuz’da ihaleye çıkıyoruz. Gençlerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceği Bilim Merkezi, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bilim ve teknolojiye olan ilgiyi arttıracak. Gençler bu merkezde Türkiye Yüzyılı’nın en büyük aktörü, atacağımız bu imza ise geleceğe yön verecek nesillerin keşif noktası olacak. 7 bin 500 metrekare alanda, içerisinde kuluçka merkezinin de yer alacağı, mimarisi ve çok yönlü kullanım alanlarıyla Bilim Merkezi’miz Sakarya’da bir ilk olacak ve şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Sakarya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK

Toplam 7 bin 500 metrekare alanda inşa edilecek Bilim Merkezi, çok yönlü kullanım amacıyla tasarlanacak ve Sakarya’nın yeni bilim üssü olacak. Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.