Çevre bilincini ve doğayı koruma politikalarını düzenlediği etkinliklerle gençlere aşılayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Habitat GünündeSapanca Uzunkum Yürüyüş Yolu’ndaöğrencilerle farkındalık yürüyüşü yaptı.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Habitat Günü’nde toplumda farkındalık oluşturulması içinbir yürüyüş düzenledi.

Sapanca Belediyesi ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğindeSapanca Uzunkum Yürüyüş Yolu’nda gerçekleştirilen etkinlikte gençler, şehrin en önemli doğal güzelliği olan Sapanca Gölü’nün çevresine bilinçsizce atılan çöpleri topladı.

Sakarya’nın dört bir yanındaki okullardan çok sayıda öğrenciplastik, cam ve metal şişeler ile çeşitli atık materyalleri toplayıp hep birlikte yürüyüşe katıldı.

Etkinlikte açılan, “Doğayı sev, yaşamı koru” ve “Doğa ile uyum, hayat ile huzur” yazılı dövizler açtı ve “Gölümüzü koruyalım, doğanın varlığı tüm canlılar için elzemdir” çağrısıyla topluma önemli bir mesaj verdi.

Farkındalık etkinliğine katılan öğrencilerden Zelal Kınay, “İlk defa böyle bir etkinliğin içinde yer alıyorum.Eldivenlerimizi giydik ve gölün etrafındaki çöpleri topladık. Gölün etrafını kirlerden kurtulması bizim ve diğer tüm canlılar için çok önemli. Bu etkinlik ile beraber herkese çevre bilincinin aşılanacağını düşünüyorum” dedi.

Öğrencileri ile birlikte yürüyüşe katılan öğretmen Bayram Dokutur ise, “Çok güzel bir etkinlik oldu. Uzunkum yürüyüş yolu herkes tarafından kullanılan bir yer.Buranın daima temiz olmasını gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerimizi buraya getirerek hem “Dünya Habitat Günü’nü kutladık hemde çok anlamlı bir farkındalık oluşturarak onlara çevre bilincini aşıladık” diye konuştu.

Farkındalık etkinliğinde toplanan poşetler dolusu çöp, farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.