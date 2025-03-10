Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlere bağımlılık tehlikesiyle ilgili yaptığı bilgilendirmelerine bir yenisini ekleyerek Arifiye Ortaokulu’nda gençlere Yeşilay eşliğinde önemli mesajlar aktardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle, gençleri bağımlılığın tehlikelerinden korumak için büyük çaba gösteriyor.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık artıyor

Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay, teknoloji ve tütün bağımlılığına karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ederken, gençlerin sağlıklı alışkanlıklar kazanmasını teşvik eden eğitim programlarıyla topluma katkı sunmayı sürdürüyor.

165 öğrenci katıldı

Bu kapsamda son olarak, Arifiye Ortaokulu’ndateknoloji ve tütün bağımlılığına yönelik farkındalık semineri düzenlendi.Seminere 7. ve 8. sınıflardan toplam 165 öğrenci katıldı.

Uzmanlar, teknoloji ve tütün bağımlılığının zararlarını somut örneklerle anlatarak gençlere sağlıklı yaşam bilinci aşıladı. Bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri üzerinde duran ekipler öğrencilere bu konuda önemli bilgiler aktardı.

“Bu Şehir Hepimizin” projesine destek

Seminer sonunda, öğrencilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Bu Şehir Hepimizin” sosyal sorumluluk projesi tanıtıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere rozet ve yapışkanlar dağıtıldı.