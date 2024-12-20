SASKİ, Göl Mahallesi’nde inşası devam eden 800 metrelik hat ile bölgenin atık su geleceğini garanti altına alıyor. Güçlü alt yapı sayesinde kayıpsız şekilde taşınacak atık sular en sağlıklı haliyle doğaya deşarj edilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Göl Mahallesi’ne 800 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı kazandırıyor. Yeni hat sayesinde evsel atık suların doğaya karışmadan güvenle arıtma tesislerine iletilmesi sağlanacak. Sürdürülebilir su kaynakları anlayışıyla arıtılan atık sular yeniden doğaya kazandırılacak.

Doğaya duyarlı, güçlü altyapı

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Göl Mahallesi’nde başlattığımız 800 metrelik yeni atıksu hattı projesiyle bölgenin artan nüfusu için mevcut altyapının kapasitesini artırıyoruz.Çalışmaların tamamlanmasıyla birliktesadece bölgenin mevcut ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda gelecekteki nüfus artışlarına da hazırlıklı olacağız.Doğaya duyarlı, modern ve güvenilir hizmet anlayışımızla Sakarya’nın her köşesinde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.