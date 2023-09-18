MARKA desteğiyle Sakarya’ya güneş enerjisiyle üretim yapılacak yeni seralar kazandıracaklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem Yüce, fizibilite çalışmalarını sonrasında gerekli adımları hızla atarak, üretim odaklı anlayışla hareket edeceklerini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve beraberindeki heyetle ‘yatırım ve proje’ toplantısında bir araya geldi.

Sakarya’da planlanan ve hâlihazırda devam eden yatırımlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, iş birliğinin şehirler için önemine vurgu yapıldı.

MARKA desteğiyle Sakarya’da hayata geçirilen ve Türkiye’ye örnek olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin yanı sıra Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor ve Belediye-Halk El Ele Atıksız Bir Geleceğe projelerinin mevcut durumları da değerlendirildi. Başkan Yüce, her bir çalışmanın, örnek projelerin Sakarya’nın değeri olduğunu belirterek, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve heyetine katkıları için teşekkür etti.

Toplantı sonrasında değerlendirmelerinde bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle şehrimizde önemli yatırımları hayata geçirdik. ‘Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor’ ve ‘Belediye-Halk El Ele Atıksız Bir Geleceğe’ projelerinin yanı sıra Seracılık Mükemmeliyet Merkezi şehrimiz için çok önem verdiğimiz yatırımlardan biriydi. 25 dönüm alan üzerinde inşa ettiğimiz merkez ile topraksız jeotermal ısıtmalı üretim yapıyoruz. Hamdolsun çok iyi bir verim aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte yeni seraların kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bugün ki toplantımızda da kurmayı planladığımız seraların güneş enerjisiyle ısıtılmasını kapsayan yatırımların fizibilite çalışmalarının başlamasını kararlaştırdık. İnşallah gerekli adımları hızla atacak, üretim odaklı bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.