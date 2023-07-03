Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı son olarak Nilüfer Belediyesi takımında forma giyen A Milli takımın kalecilerinden Hüseyin Bereket ile anlaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir son olarak Nilüfer Belediyesi takımında forma giyen A Milli Takımın kalecilerinden Hüseyin Bereket ile anlaştı. 25 yaşındaki genç kaleci ligde daha önce 4 farklı takımda forma giymiş, 2017 yılında ise U18 Avrupa Şampiyonasındaen iyi kaleci ödülünü kazanmıştı.

Genç kategorilerde giydiği milli formayı daha sonra A Milli takım adına da giyen Bereket, birebir pozisyonlarda etkinliği ve iyi refleksleriyle tanınıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “A Milli Takım kalecilerimizden Hüseyin Bereket 2023-2024 sezonunda bizimle birlikte. Kendisine hoş geldin der,başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.