Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında dilencilere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin her noktasında dilencilere karşı çalışma yürüten ekipler, vatandaşların duyguları istismar edenleri tespit ederek gerekli idari işlemleri uyguladılar. Şehrin en işlek sokaklarında yoğun bir denetim mesaisi sürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferini fırsata çevirmek isteyen dilencilere karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri denetimlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere tespit edip, cezai işlemler uyguluyor.

Market ve cami önlerinde

Özellikle market, cami önleri ve halkın yoğun olduğu noktalarda sivil ve resmi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, dilencilik yaparken yakalanan kişiler tespit ediliyor.

Tespiti yapılan dilencilerzabıta noktalarına götürülüyor veüzerlerinden çıkan paralara tutanakla el konulup, Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanıyor.

İstismar ediyorlar

Konuyla ilgili Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda yapılan açıklamada, “Şehrin muhtelif noktalarında Ramazan ayının manevi atmosferinden faydalanan dilencilere karşı denetimlerimiz devam ediyor. Özellikle market çıkışları ve kalabalık yerleri seçen bu insanlar Ramazan ayının manevi atmosferini kendi çıkarları uğruna istismar ediyorlar. Hemşerilerimizden ricamız dilenciliğin meslek haline dönmeden son bulmasıdır” dedi.