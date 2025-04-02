Sakarya'da Engelliler ve Güçlendirme Derneği Başkanı Fatma Kılınçer, Yönetim Kurulu üyeleri Fehmi Duman ve Necle Bakan ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Melek Nişancı Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Engelliler ve Güçlendirme Derneği Başkanı Fatma Kılınçer, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Melek Nişancı Huzurevi sakinleriyle buluştu.

Her bir huzurevi sakiniyle ayrı ayrı bayramlaşarak sohbet eden Başkan Kılınçer, aynı çatı altında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Kılınçer, "Bayramlar; bizleri birleştiren, aynı gönül diliyle konuşturan, hatıralarımızı tazeleyen, dostlukları ve vefayı yeniden hatırlatan çok özel zamanlardır. Sizler, hayatınız boyunca edindiğiniz tecrübelerle bizlere yol gösteren, değerlerimizi yaşatan, kültürümüzü ve geleneklerimizi geleceğe taşıyan köklerimiz, çınarlarımızsınız. Toplumumuzun hafızası, ailelerimizin temel direkleri olarak, bizlere sabrı, sevgiyi, fedakârlığı ve dayanışmayı öğrettiniz. Sizlerin varlığı, bizlere her daim güç ve ilham veriyor" diye konuştu.

Engelliler ve Güçlendirme Derneği olarak büyüklerin yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Kılınçer, amaçlarının sizlerin ve ailelerin yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaç duyulan her an yanlarında olmak olduğunu vurguladı.