Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlediği etkinlikle yine yüzlerde tebessüm bıraktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor. Son olarak Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen etkinlik, yine yüzlerde tebessüm bıraktı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen işaret dili kursiyerleri ile işitme engelli misafirler, işaret diliyle sohbet ederek tek dilin sevgi, saygı ve anlayış olduğunu gösterdi.

İŞARET DİLİYLE KALPTEN KALBE KÖPRÜLER KURULDU

Toplumda engelleri aşmak ve kalpten kalbe köprüler kurmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kursiyerler öğrendikleri işaret diliyle misafirlerle birebir sohbet etme fırsatı buldu. Oldukça sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte işaret diliyle diyaloglar kuran katılımcılar, sunulan çeşitli ikramlar eşliğinde oldukça keyifli vakit geçirdi.

GÖNÜL BAĞININ OLDUĞU YERDE HİÇBİR ENGEL OLAMAZ

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerimize yönelik düzenlediğimiz tüm etkinliklerde, sevginin ve gönül bağının olduğu yerde hiçbir engelin olamayacağı inancıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Sosyal Gelişim Merkezi’mizde düzenlediğimiz etkinlikte işaret dili kursiyerlerimiz ile işitme engelli misafirlerimiz bir araya gelmiş, işaret diliyle sohbet ederek evrensel dilin sevgi, saygı ve anlayış olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir. Böyle güzel bir günde bizleri yalnız bırakmayan katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.