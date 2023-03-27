İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Fatih Akgün, Hendek ilçe teşkilatınca düzenlenen iftar ve toplu üye kayıt programına katıldı.SAKARYA (İGFA) - İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Fatih Akgün, Hendek ilçe teşkilatınca düzenlenen iftar ve toplu üye kayıt programına İl ve İlçe yöneticileri ile katıldı.

Akgün, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, yoğun bir seçim çalışması sürecinde olduklarını belirterek, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olan Ramazan-ı Şerife ulaşmanın mutluluğunu tüm hemşerilerimiz ve Türk-İslam alemi olarak yaşıyoruz. Sakarya İl Başkanlığı olarak bizlerde birliğimize katkı sağlamak ve bir sofrada buluşmak adına Hendek İlçe Başkanımız Sn. Fatih Bayındır ve İlçe teşkilatının iftar sofrasına katılarak, hemşehrilerimizle bir araya geldik" dedi.

Gençlerin ağırlıkta olduğu toplu üye katılım programında üye olanlara rozetlerini Sakarya İl Başkanı Fatih Akgün taktı.