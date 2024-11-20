Sakarya Büyükşehir Kasım kültür sanat etkinliklerinde Ankara Devlet Tiyatrosu’nun SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelediği “Meraklısı İçin Öyle Bir hikâye” tiyatro oyunu, izleyenleri adeta büyüledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye” isimli tiyatro oyunuyla devam etti.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde (SAÜ) tiyatro severlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen gösterim, izleyenleri adeta büyüledi.

TEK KİŞİLİK DEV OYUN

Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık'ın unutulmaz hikâyelerini tiyatro sahnesine taşıyanoyun, tek kişilik bir kadroyla gerçekleşti. “Tek kişilik dev bir oyun” şeklinde yorumlanan gösteride tiyatro sanatçısı Erdinç Doğan, alkış yağmuruna tutuldu.

DUYGUSAL ANLAR

Sait Faik'in gözünden İstanbul'u ve insanı anlatan, Sakaryalı efsane ismin hayatında küçük bir pencere açan gösteri zaman zaman duygusal anlar yaşattı.

İzleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan oyunun dekor tasarımını Seyhan Kırca, kostüm tasarımı İnci Kangal Özgür, eşlik eden müzikleriise Onur Yüce hazırladı.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda sanata ve sanatçıya olan değeri artırmak için birbirinden değerli isimleri ağırlamaya, şehrimizdeki kültür-sanat dostlarını birbirinden güzel etkinliklerde, tiyatrolarda buluşturmaya devam edeceğiz” denildi.