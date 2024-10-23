Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın önerisiyle UKOME gündeminden geçen kararla Sakarya'da kadınlar ve çocuklar saat 20.00'dan sonra tüm toplu taşıma araçlarına istedikleri noktada binip, istedikleri noktada inebilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın sunduğu öneriyle şehirde örnek bir uygulama hayata geçirildi. UKOME’de bugün alınan kararla birlikte kadın ve çocuklar tüm toplu taşıma araçlarına diledikleri yerde indi-bindi yapabilecek.

Ulaşım alanında yapılan yatırımlar, revizyon çalışmaları, filoya araç takviyesiyle alt yapının güçlendirilmesi gibi adımlarla yeni bir dönem başlatan Başkan Alemdar, toplu taşımada yolcu güvenliğini artırmak için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) "Kadınlar ve çocuklar 20.00'dan sonra tüm toplu taşımada araçlara diledikleri yerde binsin ve diledikleri yerde insin" önerisi sundu.

Kadınların ve çocukların toplu taşıma araçlarının güzergahlarında istedikleri, kendilerini güvende hissettikleri yerde binip-inmelerinin önünü açacak bu öneri UKOME toplantısının ardından hayata geçirildi.

Alınan kararı değerlendiren Başkan Alemdar, kadınlar ile çocukların artık hangi bölgede olursa olsun güvenle yolculuk yapabileceklerini söyledi.

"Aile kurumunun en değerlileri" olarak nitelendirdiği kadınlar ve çocukların huzuru ve mutluluğu için 7 gün 24 saat teyakkuzda olduklarını ifade eden Alemdar, "Yanlarında bizi görmek istedikleri her an buradayız, yalnız bırakmayacağız" vurgusu yaptı. Başkan Alemdar, “Bu karar, bir süredir üzerinde görüştüğümüz bir konuydu. Bugün de UKOME’de kabul edildi. Sakarya ulaşımında güveni artıracak, vatandaşlarımızın huzurla yolculuk yapabileceği uygulamaları hayata geçirerek, şehre bir katma değer sunmak, yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Attığımız ilk adımlar, yaptığımız yatırımlar ve aldığımız bu karar 'Ulaşımda Sakarya Zamanı' hedefimizin bir ürünüdür. Bize destek olan, kararın uygulanmasında katkı sağlayan tüm kurum ve görevlilere teşekkür ediyorum" dedi.

20.00’DEN SONRA UYGULANACAK

Alemdar, güzergâh üzerinde yolcuların durak harici dahi olsa istedikleri yerde araçlara binip-inebileceklerini ifade ederek, "Biliyorsunuz her yer merkezi nokta değil ve araçlarımızın çalıştığı ücra bölgeler de oluyor. Bu sebeple artık kadınlar ve çocuklarımız, yarın itibariyle saat 20.00’den sonra tüm toplu taşıma araçlarına durak şartı aranmaksızın istedikleri yerden binebilecek ve aynı şekilde istedikleri yerde inebilecek. Toplu taşımadaki aldığımız bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

UKOME tarafından verilen bu karar, Sakarya'da çalışan tüm hatlar için geçerli olacak.