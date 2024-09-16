Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üst yapısıyla sil baştan yenilediği Karapürçek Mesudiye’de vatandaşlar yapılan projeyi memnuniyetle karşıladı. Muhtar İdris Gümüş “Bu güzel çalışma için sabretmeye değdi ve Büyükşehir’in bu adımı bölgeye değer kattı” derken, Mehmet Aslan, “Kaldırım olmadığı için yürürken sıkıntı çekiyorduk. Asfalt da çizgiler de yolumuza çok yakıştı” ifadelerini kullandı. Mesudiye’de yaşayanlar artık ilçe giriş-çıkışlarında konforlu yolculuk yapıyor ve geniş kaldırımlarda yürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı yenilendikten sonra sıcak asfalt ve yol çizgi çalışmalarıyla yeni yüzüne kavuşturulan Karapürçek Mesudiye Grup Yolu, hizmete açılan son haliyle büyük memnuniyet topladı.

İlçenin şehir merkezine ulaşımı ve ilçe ulaşımı için büyük bir stratejik öneme sahip olan grup yolunda öncelikle SASKİ ekiplerince içme suyu ve yağmur suyu hattı imalatları yapılmıştı.

BİN 750 METRELİK YOLA 5 BİN TON ASFALT

Bölge, uzun yıllar sorunsuz şekilde çalışacak sağlam altyapıyla buluşurken sonraki adımda ise Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekiplerince geniş kaldırımlar, ferah yürüyüş alanları inşa edildi ve bin 750 metrelik bölüm 5 bin ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuştu.

Çizgiler için yapılan son renkli dokunuşla birlikte tablo gibi işlenen Mesudiye Grup Yolu, ilçenin ulaşımına değer kattı. Mesudiye’de yaşayanlar ise Büyükşehir’in çalışmasını ve yeni grup yolunu memnuniyetle karşıladı.

“BU GÜZEL ÇALIŞMAYA DEĞDİ…”

Başkan Alemdar’a teşekkürlerini sunan Mesudiye Mahallesi Muhtarı İdris Gümüş, “Geçtiğimiz dönemlerde başlayan yol genişleme çalışması bu yıl itibariyle tamamlandı. Sıcak asfalt çalışmaları başlayana kadar mahalle olarak birtakım sıkıntılarımız oldu ama bu güzel çalışmaya değdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“YAPILAN KALDIRIMLARLA RAHATA KAVUŞTUK”

Güvensiz yaya yolculuğunun yerini güvenli bir yürüyüşe bıraktığını belirten Mehmet Aslan, “Taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun. Eskiden kaldırım yoktu, altyapı ise yetersizdi. Yolumuz zamana karşı yenilmiş ve deforme olmuştu. Kaldırım olmadığı için yürürken sıkıntı çekiyorduk. Araç çarpacak diye diken üstündeydik. Şimdi ise inşa edilen kaldırımlar ile rahata kavuştuk. Bu güzel işe vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emek veren herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Mesudiye’de yaşayanlar, geniş ve güvenli grup yoluyla ilçeye geliş ve gidişlerinde konforlu bir yolculuk yaşayacak.