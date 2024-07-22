Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın yaz boyunca her hafta Cuma günü verdiği ücretsiz şehir konserleriyle Sakaryalılar neşe buluyor. Türk Müziği’nin icrasıyla geçen konserlerin sonuncusu Arifiye Meydanı’nda keyifli bir atmosfere sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara neşe katması ve yeni bir aktivite olması için şehirde Kent Orkestrası konserlerini başlatmıştı. Yaz boyunca devam edecek konserler, Sakaryalılar için keyifli ve neşeli bir hatıraya dönüştü.

Her hafta Cuma günü cadde, sokak ve meydanlarda vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Kent Orkestrası’nın bu haftaki durağı Arifiye Meydanı oldu.

Marşlar ve Türk Müziği’nden seçkin eserleri icra eden orkestravatandaşlar tarafından izlendi, yoğun ilgi topladı.

KULAKLARIN PASI SİLİNDİ

Kulakların pasını silen ve gönüllere dokunan besteler, unutulmaz bir güne sahne oldu. 7’den 70’e herkese hitap eden konser alkış yağmuruna tutuldu.