Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı misafir etti. Kentsel dönüşümün birinci öncelikleri olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren kentsel dönüşüm konusunda kararlı bir duruş sergiledik. Bakanlıklarımızın da destekleriyle inşallah Ramazan sonrası somut olarak ilerleyeceğiz” derken, Bakan Bolat ise kentsel dönüşümü başarmış bir Sakarya’nın inşası için destek olacağını ifade etti.

SAKARYA (İGFA) - Bir dizi programlara katılmak üzere Sakarya’ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve bürokratları karşıladı. Ziyarette Vali Rahmi Doğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Birinci önceliklerinin Sakarya’da kentsel dönüşümü başarmak olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile sık sık görüştüklerini ifade ederek, Ramazan sonrası somut adımları atmaya hazırlandıklarını dile getirdi.

Önceliğimiz kentsel dönüşüm

Ticaret Bakanı Bolat’a Sakarya’ya gösterdiği yakın ilgi için teşekkürlerini sunan Başkan Alemdar, “Sakarya’mıza hoş geldiniz. Şehrimiz 99 depremi sonrası hızla yaralarını sarıp, ticarette, tarımda, sağlıkta ve turizmde önemli ölçüde bir ivme kazandı. Buna rağmen şehrimiz halen deprem riskiyle dün olduğu kadar yakın. Bu riski aklımızdan hiç çıkarmayarak kentsel dönüşümü bir öncelik olarak belirledik. Bu konuda göreve geldiğimiz günden itibaren kararlı bir duruş sergiledik. Bakanlıklarımızın da destekleriyle inşallah Ramazan sonrası somut adımları atmaya başlayacağız” dedi.

Dönüşümü başarmış bir şehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a görevinde başarılar dileyen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Biz her zaman Sakarya’ya bir telefon kadar yakınız. Sakarya 99 depremi sonrası yeniden ayağa kalkmış, depremden dersler çıkarmış ve yatay mimari konusunda örnek adımlar sergilemiş bir şehir. Kentsel dönüşüm tabi ki bu şehirde bir öncelik haline gelmeli. Sakarya’nın kentsel dönüşümü başarmış bir şehir olması sizler kadar bizlerinde tek arzusu ve isteğidir” diye konuştu.