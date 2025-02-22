Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 24 saat esasıyla devam eden karla mücadele çalışmalarında sabah saatlerinde kapalı olan 45 grup yolundan 43’ünün açıldığını, Geyve’de 2 grup yolunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kar küreme ve yol açma çalışmalarında son raporu açıkladı. Rapora göre sabah saatlerinde ulaşıma kapalı olan 45 grup yolundan 43’ü ulaşıma açılırken son olarak Geyve Burhaniye-Güney ve Suçatı-Esenköy grup yollarında çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Karla mücadele ekiplerimiz, şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için gece gündüz demeden çalışarak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmelerini sağlıyor. Sabah saatlerinden itibaren çalışan ekiplerimiz kapanan 43 grup yolunu tekrardan ulaşıma açtı. Ekiplerimiz son olarak Geyve Burhaniye-Güney ve Suçatı-Esenköy grup yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için 7/24 görev başında olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullandı.