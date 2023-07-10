Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Parkı her hafta farklı grupları misafir ediyor. Son olarak TÜGVA’nın yaz okullarındaki 200 ilkokul ve ortaokul öğrencisini misafir eden Macera Park’ta öğrenciler adrenalin dolu parkurlarla tanıştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park,her hafta farklı grupları misafir ediyor. Yaşayarak öğrenme alanı olan Macera Park’ı son olarak Türkiye Gençlik Vakfı’nın yaz kurslarındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri ziyaret etti.

3 gün süren ziyaretlerde toplam 200 öğrenci Macera Parkın eğitici ve öğretici parkurlarıyla tanıştı. Şehirde maceranın tek adresi olan Macera Park’ta öğrenciler parkurdaki yüksek ve tehlikeli noktalardan güvenlik önlemleriyle geçiyor, tırmanma, koşu, denge, sıçrama, zirveden iniş hareketlerini gerçekleştiriyorlar.

Adrenalinin yüksek seviyelere çıktığı parkurda öğrenciler hem öğreniyor hem de eğleniyorlar.