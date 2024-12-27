Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SGM’de gerçekleştirdiği panelde İstiklal Marşı’mızın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, vefatının 88. yıldönümünde anlatıldı. İstiklal şairinin eserleri, fedakarlıkları, Türk Milleti için taşıdığı derin anlam konuşuldu. Konuşmalarda, “Onun şiirleri, milletimizin ortak hafızasında daima bir ışık olarak kalacaktır” ifadeleri yer aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u ölümünün 88. yılında düzenlediği anlamlı bir etkinlikle andı.

Hayat, fedakarlıkları ve eserleri

Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM)gerçekleştirilen “Sessiz Yaşadım” başlıklı panelde, Mehmet Akif’in örnek hayatı, fedakârlıkları ve eserleri farklı yönleriyle ele alındı.

İstiklal ve vatan şairinin konuşulduğu paneleİl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar,Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Önemli isimler

Programın moderatörlüğünü Dr. Hüseyin Yorulmaz yaptı ve Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztürkçü konuşmacı olarak yer aldı.

Tarih konusunda önemli deneyimlere sahip olan isimler Mehmet Akif’in çok yönlü kimliğini ve toplumsal mirasını anlattı.

“Hafızamızda daima bir ışık olacak kalacak”

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Mehmet Akif’in ömrünü hakikate adamış bir şair olduğunu hatırlatarak şöyle dedi: “Millî Mücadele’nin kalbi olan İstiklal Marşı’nı yazan Mehmet Akif, eserlerinde milletimizin çektiği acıları ve geleceğe olan umutlarını aynı samimiyetle dile getirmiştir. Onun şiirleri, milletimizin ortak hafızasında daima bir ışık olarak kalacaktır”

“Tevazu vefedakârlığın sembolüydü…”

Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu ise O’nun sadece bir şair değil, örnek bir mücadele insanı olduğunu söyleyerek, “Akif, Birinci Meclis’te milletvekili olmasına rağmen emekli maaşı almayı reddetmiş, Anadolu’da verdiği vaazlarla halkı Millî Mücadele’ye destek olmaya çağırmıştır. Hayatı boyunca tevazu dolu bir duruş sergileyen Akif, sanatını toplumuna adamış bir örnek şahsiyettir” dedi.

“Sanatıyla milletine hizmet etti”

Dr. İbrahim Öztürkçü da şairin sanatını milletine ve İslam dünyasına hizmet aracı olarak kullandığını kaydederek, “Akif, İkinci Dünya Savaşı ve zorluklarla dolu bir dönemi yaşamış, buna rağmen her zaman milletinin yanında yer almıştır. Mehmet Akif samimiyeti ve fedakârlığı eserlerini halkın gönlünde kalıcı hale getirmiştir”ifadelerini kullandı.

“Her yönüyle örnek insan”

Panelin moderatörü Dr. Hüseyin Yorulmaz ise, “Akif hem bilim insanı hem öğretmen hem de bir mücadele adamı olarak her alanda örnek bir kişilik sergilemiştir. Çanakkale Zaferi’ni ölümsüzleştiren şiirleriyle şair, Türkçe dersleri veren bir öğretmen ve milli mücadelede gönüllü elçi olarak her alanda görev üstlenmiştir.” diye konuştu.