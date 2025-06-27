Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmak için artık gün sayıyor.SAKARYA (İGFA) - 16,5 kilometrelik Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki kısımda 29 Haziran Pazar günü saat 18.00’da gerçekleştirilecek ilk seferin ardından metrobüs çalışması tanıtılacak. Başkan Alemdar, “Tüm Sakarya’yı şehrimiz için bu özel güne ortak olmaya davet ediyoruz. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, metrobüs hattının Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasında tamamlanan 16,5 kilometrelik kısmında gerçekleştirecekleri tanıtım törenine tüm vatandaşları davet etti.

Türkiye’de metrobüsle ulaşımı başlatacak ikinci şehir olacak Sakarya’da, Büyükşehir’in kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yatırımı ilk günden bu yana yakından takip eden Başkan Alemdar, son süreçte ise her gece mesai yapan çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Tamamlandığında Şehir Hastanesi ve Adapazarı Gar Meydanı arası 19,5 kilometrelik hattı trafiksiz ve kolay ulaşımla buluşturacak olan Büyükşehir, 1. Etapta Valilik Kavşağı ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta ilk seferi vatandaşlarla birlikte yapılacak.

Hazırlıklar kapsamında son teknoloji körüklü araçlar giydirildi, hazırlandı. Öte yandan Yenikent Bölgesi’nden şehir merkezine kadar olan noktalarda istasyonların montajları tamamlandı.

AKILLI TEKNOLOJİYLE…

Her bir durağı ‘akıllı teknolojiyle’ donatan Büyükşehir, ilk sefer için her şey hazırlıyor. Başkan Yusuf Alemdar, aynı anda 10’dan fazla noktada altyapı, yol imalatı, asfalt, sinyalizasyon, çizgi, korkuluk, peyzaj ve kavşak çalışmaları gibi farklı iş kollarında, eş zamanlı çalışmalarla söz verdikleri tarihin 1 gün öncesinde 29 Haziran’da tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtti.

PAZAR GÜNÜ 18.00’DA İLK SÜRÜŞ

Alemdar, pazar akşamı Valilik Kavşağı’nda (Cami önünde) 18.00’da ilk seferi vatandaşlarla birlikte gerçekleştireceklerini ifade ederek tüm Sakarya’yı bu heyecana ortak olmaya davet etti.

ÖZ KAYNAKLARIMIZLA 6 AYDA TAMAMLADIK

Başkan Alemdar şöyle dedi: “Söz verdiğimiz 30 Haziran tarihinden de önce, 29 Haziran Pazar akşamı ilk sefere çıkacağız. Tüm Sakarya’yı bu gurura, sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Öz kaynaklarımızla 6 ayda hayata geçirdiğimiz bu proje şehir ulaşımında yeni bir dönem başlatacak. Bu ulaşımda attığımız güçlü bir adım olacak. Sakarya’mız inşallah aynı mutluluğu Raylı Sistem’de de yaşayacaktır. Gayretimiz hep en üst seviyede ve biz şehrimize icraatlarımızla iz bırakmak için Allah’ın izniyle durmayacağız.” dedi.

TANITIM TÖRENİ GAR MEYDANI’NDA

Büyükşehir Belediyesi, pazar günü 18.00’da Valilik Kavşağı’ndan şehir merkezine ilk metrobüs seferini gerçekleştirecek. Tanıtım töreni ise Gar Meydanı’nda metrobüsün durağa yanaşmasıyla birlikte gerçekleştirilecek.

TESTLER BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Törenin ardından ise trafik ve yaya alışkanlıkların kazanılması, metrobüs hattındaki sistemin kontrollerini sağlamak için test sürüşleri bir süre daha devam edecek. Bu uygulama neticesinde oluşabilecek sorunlar tespit edilerek, çözüme kavuşturulacak. Metrobüslü ulaşıma sürücülerin ve yayaların alışması, testlerin tamamlanmasıyla birlikte resmen seferler başlatılacak.