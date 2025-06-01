Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19,5 kilometrelik Yenikent-Adapazarı metrobüs hattında 10 farklı noktada eş zamanlı çalışıyor. Başkan Yusuf Alemdar, hattın en kısa sürede devreye alınacağını müjdeledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir ulaşımını modernize etmek için Yenikent ile Adapazarı şehir merkezi arasında 19,5 kilometrelik metrobüs hattı projesinde çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın “En kısa sürede devreye alacağız” müjdesiyle start alan proje, 10 farklı noktada eş zamanlı olarak ilerliyor.

Ekipler, Şehir Hastanesi-Gar Meydanı güzergâhında kazı-dolgu, SASKİ altyapı, çelik bariyer montajı, yol genişletme, enerji deplasesi, sinyalizasyon, asfalt, durak montajı, köprü ve menfez çalışmalarını aynı anda sürdürüyor. YOL-BAK ekipleri, yol genişletme ve trimer kazılarıyla güzergâhı hazır hale getirirken, altyapısı tamamlanan alanlarda asfaltlama aralıksız devam ediyor.

Trafik akışını güvenli kılmak için çelik bariyer montajı, yol çizgi ve yaya geçidi imalatları yapılıyor. 13 istasyondan oluşan güzergâhta durak montajları başladı; Valilik Kavşağı’nda geniş, ferah ve modern durakların kurulumu sürüyor. Ayrıca, köprü-menfez düzenlemeleri, enerji deplasesi ve sinyalizasyon çalışmaları ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulaşım altyapımızı güçlendirmek için metrobüs hattında yoğun bir çalışma içindeyiz. Farklı iş kollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Sakarya’yı metrobüsle buluşturmak için özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri yer aldı.