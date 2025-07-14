Sakarya’nın Metrobüs Hattı, 15 günlük test sürecini tamamlamasıyla birlikte bugün itibariyle resmi seferlerine başladı.SAKARYA (İGFA) - Camili Valilik Kavşağı-Gar Meydanı arasında çalışacak metrobüsler ilk seferi 07.30’da son seferini ise 19.15’te yapacak. 10 farklı istasyonda duracak metrobüsler seferlerini 25 dakikada tamamlayacak. Ayrıca seferlerin, vatandaşın yeni sisteme uyum sağlaması için eylül ayına kadar ücretsiz olacağı müjdesi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen öz kaynaklarla hayata geçirilen metrobüs projesi, 15 günlük testlerin ardından bugün itibarıyla resmi olarak seferlerine başladı.

16 BUÇUK KİLOMETRELİK HAT

Yaklaşık 6 ayda, 350 kişinin özverili çalışmasıyla tamamlan ve ilk test sürüşü 29 Haziran’da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve protokolün katılımıyla yapılmıştı.

Metrobüsler, Camili ile Gar Meydanı arasındaki 16,5 kilometrelik hatta hizmet verecek.

25 DAKİKADA SEFERİNİ TAMAMLIYOR

Şehir içi ulaşımda konfor ve hızı bir araya getiren metrobüs sistemi, günde karşılıklı toplam 22 sefer yapacak.

İlk sefer sabah 07.30’da Gar Meydanı’ndan başlayacak, son sefer ise 19.15’te Camili’den yapılacak. 10 farklı istasyonda duracak metrobüslerin sefer süresi ise 25 dakika olarak planlandı. Hattaki iyileştirmelerin tamamlanmasının ardından sefer sıklığı artırılacak.

EYLÜL’E KADAR ÜCRETSİZ

İstanbul’un ardından Türkiye’de metrobüs sistemini uygulamaya koyan ikinci şehir olan Sakarya’da, vatandaşların yeni ulaşım sistemine uyum sağlamaları ve erişim kolaylığı amacıyla metrobüsler Eylül ayına kadar ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar metrobüs sefer saatlerine SAKUS üzerinden ulaşabilecekler.

İşte metrobüs istasyonları ve sefer saatleri;

İstasyonlar: Camili (Valilik), Karaman (Evrenköy), Karakamış, Okullar Bölgesi, Yazlık, Şeker Mahallesi, Şeker Camii, Millet Bahçesi, Orta Garaj ve Gar Meydanı

SEFER SAATLERİ: Gar Meydanı- Camili

07:30- 08:00

08:00- 08:25

08:30- 08:55

09:05- 09:30

09:35- 10:00

10:10- 10:35

10:40- 11:05

11:15- 11:40

11:45- 12:10

12:20- 12:45

12:50- 13:15

13:25- 13:50

13:55- 14:20

14:30- 14:55

15:00- 15:25

15:35- 16:00

16:05- 16:30

16:40- 17:05

17:10- 17:40

17:45- 18:10

18:20- 18:45

18:50- 19:15