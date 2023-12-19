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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin aralık kültür takvimi kapsamında SGM’de gerçekleştirilen “Arkadaşım Heykel” tiyatro gösterimi çocuklar için keyif dolu, eğlenceli bir hatıra oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı birbirinden renkli, öğretici ve eğlence dolu etkinliklere imza atıyor. Toplumun her kesimine hitap eden bir takvimle sanatseverlerin ilgisini toplayan Büyükşehir, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) çocuklar için eğlenceli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

SGM Gösteri Salonu’nda çocuklar, birbirinden yetenekli isimlerden oluşan çocuk tiyatro ekibiyle buluştu. Gerçekleştirilen “Arkadaşım Heykel” isimli mat sahne oyunu, minikleri kahkahaya boğdu. Eğlendirirken hayata dair çok önemli bilgiler aktaran gösteri Sakarya’nın minikleri için unutulmaz bir hatıra oldu.

Oyun sonunda sahnede minikleri selamlayan ekip “Sizlerle buluşma fırsatı sunan belediyemize ve başkanımıza çok teşekkürler” ifadelerini kullandı. Program miniklerin ve tiyatro ekibinin fotoğraf çekimiyle son buldu. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Şehrimizde her ay farklı isimleri sanatseverler ile buluşturuyoruz. Sadece büyüklerimizi değil minik sanatsever dostlarımızı da düşünüyoruz. Devam eden etkinliklerimize tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.