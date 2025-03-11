Sakarya Büyükşehir Sosyal Gelişim Merkezi’nde çocukların hayal güçlerini serbestçe kullanabileceği, duygularını resmederek keşfedebileceği “Çizgilerin Ötesinde: Resimle Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölyesi” başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, çocukların duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Çizgilerin Ötesinde: Resimle Duygusal ve Zihinsel Keşif Atölye” programını başlattı.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen atölyede, 5-7 yaş arası çocuklar aile danışmanı ve psikolojik danışman eşliğinde çizim yaparak duygularını keşfediyor ve kendilerini ifade etmeyi öğreniyor.

Atölye kapsamında uygulanan nefes egzersizleri, duygu egzersizleri ve rahatlama hareketleri ise çocukların stresle başa çıkmalarına ve içsel dengelerini sağlamalarına yardımcı oluyor.

Sanatı ve farkındalık çalışmalarını bir araya getiren bu atölye, çocukların yaratıcılıklarını geliştirirken özgüven kazanmalarına da katkı sağlıyor.

Hayal güçlerini serbestçe kullanarak kendilerini ifade eden minikler, aynı zamanda bedensel ve zihinsel rahatlama teknikleriyle huzurlu bir keşif yolculuğuna çıkıyor.