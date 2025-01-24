Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilindeki minik öğrencilere hafta sonu iki ayrı animasyon gösterimiyle eğlencede buluşturuyor. 25 Ocak Cumartesi günü saat 14.00 ve 16.00’da OSM’de gerçekleştirilecek film gösterimlerini ücretsiz olarak izleyebilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilindeki minik öğrencileri birbirinden eğlenceli iki ayrı animasyon filmi gösteriminde buluşturuyor.

25 Ocak Cumartesi günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek film gösterimlerin ilki saat 14.00’da başlayacak.

Günün ilk filminde “Ayı Kardeşler” adlı animasyon filmiyle minik izleyiciler zamanda yolculuk yapan kardeş ayıların heyecan dolu yolculuklarını seyredecek.

“Sihirbazın Balonları”

Günün ikinci filminde ise“Sihirbazın Balonları” gösterime girecek. Saat 16.00’da başlayacak animasyonun filminin gösterinde minik izleyiciler dostluk, cesaret ve hayal gücünün gücünü yakından seyredecek. Film gösterimleri ücretsiz olacak.

“Tüm çocuklarımızı bekliyoruz “

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yarıyıl tatilinde minik öğrencilerimizi sinema etkinliğinde buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için düzenlediğimiz bu etkinlik ile iki farklı animasyon film gösterimini miniklerimizin beğenisine sunacağız. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz” denildi.