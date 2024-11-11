Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karakamış İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik yapılan gezi programı renkli görüntülere sahne oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen gezi programlarının konuğu bu kez Karakamış İlköğretim İlkokulu öğrencileri oldu.

UNUTULMAZ DENEYİMLER

Gün boyu unutulmaz bir deneyim yaşayan öğrenciler,Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesisleri ve doğal alanları gezme fırsatı buldu.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle öğretmenlerin katıldığı programda, Ayçiçek Bisiklet Vadisi, Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisleri, Yaşayarak Öğrenme Macera Park, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi.

AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ’NDE PEDAL ÇEVİRDİLER

Programlar kapsamında Avrupa’nın en modern tesisi olan Ayçiçek Bisiklet Vadisi’ni ziyaret eden öğrencilere bisiklet kullanımına yönelik temel bilgiler aktarıldı.

Bisiklet kullanmanın çevre dostu bir ulaşım yöntemi olduğunu anlatan eğitmenler, bu aracın sürdürülebilir yaşamın bir parçası olduğunu vurguladı.

MACERA PARK’TA RENKLİ ANLAR

Diğer durak ise Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı oldu. Çeşitli macera aktivitelerine katılarak adrenalin dolu bir deneyim yaşayan öğrenciler fiziksel ve zihinsel becerilerini farklı oyunlarda ortaya koydu.

İÇME SUYUNUN SERÜVENİ

SonrasındaHızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisleri’ni ziyaret eden öğrenciler, şehrin içme suyunun nasıl arıtıldığını ve temiz suya nasıl ulaşıldığını yerinde gözlemledi. Ayrıca öğrencilere su kaynaklarının korunmasının önemianlatıldı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE MİNİK DOSTLARA ZİYARET

Unutulmaz gün Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bitti. Burada hayvanların tedavi süreçlerini gören öğrenciler, hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincini öğrendi. Çocuklar ayrıca sahiplenme işlemini de gördü ve can dostlarla vakit geçirdi.