Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda yaşanan yangın olayıyla ilgili açıklama yayımladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Serdivan ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda bulunan bir üretim tesisinde çıkan ve sebebi henüz bilinmeyen yangına yönelik İtfaiye Daire Başkanlığı'mıza yapılan ihbar sonrası hemen harekete geçen ekiplerimiz, bölgeye dakikalar içinde ulaşmıştır.

12 ayrı ekip, 30 ayrı personel ve çok sayıda araç ile yangına tesisin dört bir tarafından müdahaleye başlanmış ve ekiplerimiz alevlerin civardaki iş yerlerine sıçramasını önlemek, yangını kontrol altına almak için canla başla söndürme çalışması yapmaktadır.

Bu yangının en az hasarla atlatılması için takviye ekiplerimizle birlikte müdahalemizi bir an ara vermeden sürdürüyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.