Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ArifiyeMollaköy’de Sakarya Nehri üzeri geçişlerini sağlayan köprüde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.SAKARYA (İGFA) - ArifiyeMollaköy’de Sakarya Nehri üzeri geçişlerini sağlayan köprüde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, köprü ayakları ve tabliye kısmında yenileme ile zemin iyileştirme işlemlerini tamamlayacaklarını belirterek, kısa sürede köprüyü hizmete alacaklarını duyurdu.

Bölge ulaşımlarında çok önemli bir yere sahip köprüde gelinen son duruma ilişkin bilgiler alan Başkan Yüce, köprü ayakları ve tabliye kısmını yenileme ile zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mollaköy köprüsünün geçişlere güvenli hale getirdiklerini dile getiren Başkan Yüce, köprünün uzun yıllar güvenli ulaşım sunacağını belirterek, “Şehrimizin tamamında sorumluluğumuzda olan güzergahlarda yenileme işlemleri gerçekleştiriyor, gerek asfalt gerekse sıkıştırılmış beton ile ulaşımları konforlu hale taşıyoruz. Ayrıca araç ve yaya geçişlerinde güvenlik tedbirlerini maksimum düzeyde tutuyoruz. Mollaköy köprüsü de zamanla deforme olmuştu. İnşallah işlemlerimiz tamamlandığında artık geçişler güvenli hale gelecek” diye konuştu.