Sakarya Büyükşehir Belediyesi dev tarım üssü Sakarya Botanik Vadisi’nde morun her tonuyla vadide görsel şölen oluşturan lavantaların hasadına devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin dev tarım projesi Botanik Vadisi’nde en renkli hasat başladı.

Geçtiğimiz ay adaçayı hasadı yapılan vadide bugünlerde ise mor rengiyle görsel bir şölen oluşturan lavanta hasadına devam ediliyor.

3 milyondan fazla ve 21 farklı tıbbi-aromatik bitkiye can suyu olan vadi, hasat başladığı günden bu yana adeta bir fotoğraf platosuna dönüştü.

Türkiye’nin dört bir yanından ve Sakarya’dan bahçeye gelenler büyüleyici manzaranın tadını çıkarıyor.

69 kilometrelik Sakarya Botanik Vadisi’nde biberiye, mentol nanesi, kekik, aronya, defne, akasya, ıhlamur ve kuşburnu gibi 21 farklı tıbbi ve aromatik milyonlarca bitkinin hasat edildiği devasa bahçede lavanta hasadından sonra biberiye ve kediotu için işlem başlayacağı öğrenildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fidan AŞ’nin güçlü ve profesyonel kadrosu tarafından işlenerek sabuna, uçucu yağlara, parfüme, esansa ve şifalı ürünler dönüştürülen tıbbi bitkiler şehrin dört bir yanında Şifaevi ve BELPAŞ mağazalarında satışa sunulacak.