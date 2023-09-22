Sakarya’nın bu hafta sonu ev sahipliği yapacağı Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası 4. Ayak yarışlarının sembolik startı Demokrasi Meydanında verildi. Başkan Ekrem Yüce, nefes kesen mücadeleyi ‘start bayrağını’ sallayarak başlattı.SAKARYA (İGFA) - Bu hafta sonu Sakarya’nın ev sahipliği yapacağı Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası 4. Ayak yarışlarının sembolik startı Demokrasi Meydanında verildi.Sporseverlerin büyük bir merakla beklediği şampiyonanın başlangıcını Başkan Ekrem Yüce ‘start bayrağını sallayarak yaptı.

‘Efsane Sakarya Yarışı’ olarak anons edilen yarışın başlangıcı için startı veren Başkan Yüce tüm yarışmacılara başarılar diledi.Meydanda toplanan şampiyonaya katılacak 18 araç ve 36 pilot tek tek start aldı, aksiyon ve adrenalin dolu bir hafta sonunun başlangıcı yapıldı. 23 Eylül Cumartesi ve 24 Eylül Pazar günü gerçekleşecek yarışlarda heyecan tırmanacak.

Sakarya’daki ve Türkiye genelindeki adrenalin tutkunları ve tüm sporseverler, Türkiye Kupası olarak bilinen yarışı özel tribünlerden edebilecek.Off-Road şampiyonasında 23 Eylül Cumartesi 09.00’dan itibaren Poyrazlar mevkiindeKömürlük köyü orman etabı startı ile başlayacak. Mevkide yer alan mukavemet etabının 4kez geçilmesi ile ilk gün yarışları tamamlanacak.

SEYİRCİ ETABI PAZAR GÜNÜ

Zorlu ve çetin geçecek yarışların ikinci günü 24 Eylül Pazar günü saat 11’de verilecek startile başlayacak. Karaköy’de yer alan Spor Ada Tesisi alanındaki pistte seyirci etabını üçerkez geç geçecek. En hızlı davranan sporcu Sakarya etabının şampiyonu olacak. Aynıakşam saat 18.00’deki ödül töreniyle dev organizasyon noktalanacak.