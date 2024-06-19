Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen turizm ve kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Ferizli Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen gezide, Sapanca İl Ormanı, Taraklı, Alifuatpaşa Müzesi ve 2. Bayezid Köprüsü gibi birçok nokta ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ferizli Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen gezi programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Gezi kapsamında öğrenciler, şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etme fırsatı buldu. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler eğlenirken öğrenme fırsatı elde etti.

Kültürel ve sosyal bilinci artırmak amacıyla düzenlenen programlarda, Sapanca İl Ormanı, Taraklı, Alifuatpaşa Müzesi ve 2. Bayezid Köprüsü başta olmak üzere birçok tarihi merkez ziyaret edildi. Şehrin önemli turistik yerlerinin yanı sıra doğal güzelliklerin de keyfini çıkaran öğrenciler, düzenlenen programdan oldukça memnun kaldı.