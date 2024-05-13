Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği belediye otobüsleriyle ulaşımda ilk-ortaokula ücretsiz tarife uygulaması Mayıs meclisinde gündeme geldi. Alemdar, “1 milyon 80 bin insanımıza karşı sorumluyuz. 16 ilçemize eşit ve adil hizmet vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Ulaşımda verilen ücretsiz tarife müjdesi komisyon incelemesi sonrasında yürürlüğe girecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez binadaki toplantı salonunda gerçekleşti. Yusuf Alemdar'ın başkanlığında bir araya gelen mecliste komisyon üyeleri, komisyon başkanları, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir bürokratları hazır bulundu.

ULAŞIM TARİFESİ OYLANDI

"Son aşamaya geldik" ifadelerini kullanan Başkan Yusuf Alemdar, ilk ve ortaokul öğrencilerine belediye otobüsleriyle ücretsiz ulaşım kararının komisyondan geçtikten sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Meclis toplantısında ilk kez oylamaya sunulan yeni ulaşım tarifesi, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü Büyükşehir Meclisi’nin 2’nci birleşimde karara bağlanacak.

KARAMAN’DAKİ İŞ MERKEZLERİ

Başkan Alemdar, gündem dışı yaptığı konuşmada Karaman’da bulunan iş merkezleriyle ilgili çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Üniversitemizle görüşüyoruz. Öğrencilerimize yurt yapılması da gündemimizde. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin dışarıda birimleri var. Tasarruf tedbirleri kapsamında dışarıda olan birimlerimizi buralarda değerlendirebiliriz. Fizibiliteleri yapıyoruz. Bu vesileyle konuyla ilgili çalıştığımızı ifade edebilirim” dedi.

SAKARYA'NIN İMAR BÜTÜNLÜĞÜ

Başkan Alemdar, ayrıca şehirde 100 yıl sürecek bir kentleşme-imar planına sahip olması için kolları sıvadıklarını ifade ederek, "Şehrin imar bütünlüğünü sağlamak adına ilçe belediye başkanlarımızla birlikte uzun vadeli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İmarda 3-5 yılda değişmeyecek, 100 yıl sürecek planlar çıkarmalıyız. İlçe belediye başkanlarımızın desteğiyle şehirde imar bütünlüğünü sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

EŞİT HİZMET VURGUSU

16 ilçeye eşit hizmet konusunda asla taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Alemdar şöyle dedi: "1 milyon 80 bine karşı sorumluluklarımız var. 16 ilçemizde eşit ve adil çalışacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Tasarruf tedbirleriyle ilgili ciddi bir süreç başladı. Hep birlikte mahallelerimizin talep ve isteklerinin çoğunluğuna göre tedbirlerden asla taviz vermeden çalışacağız. Hep birlikte şehrimizin beklentilerine, yarınlarına güzel eserler bırakabilmiş olmayı diliyorum”

“ARAÇLAR MESAİ DIŞINDA KURUMDA OLACAK”

Toplantının sonunda, Büyükşehir bünyesinde olan hiçbir aracın mesai saatleri dışında sokakta olmayacağını belirten Alemdar, "Büyükşehir, Belpaş ve SASKİ’de dahil olmak üzere mesai saatleri dışında kurumda bırakmak şartını başlattık. Nöbetçi ekipler haricinde bir aracımız mesai saatleri dışında çalışmayacak" diye konuştu.

MECLİS GÜNDEMİ

Mecliste gündem maddeleri arasından 1.maddeden 12. madde dahil olmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan geldiği şekilde oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca 13. maddeden 28. madde dahil olmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. 29. maddeden 36. maddeye kadar olan bölüm de oy birliği ile kabul edildi. 37. ve 38. madde Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.