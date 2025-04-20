Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi ulaşım hizmeti sunduğu otobüste rahatsızlanan bir vatandaş, hastaneye ulaştırıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir belediye otobüsü içerisinde epilepsi krizi geçiren yolcu, şoför Emre Ateş’in hattan çıkarak hastaneye yetiştirmesiyle yeniden hayata tutundu. O anlar kameraya yansırken, araçta bulunan diğer yolcuların da vatandaş için seferber olduğu görüldü.

Büyükşehir otobüs şoförü Emre Ateşidaresindeki araçtaaniden fenalaşan bir vatandaş, hızla hastaneye yetiştirilerek hayata tutundu.

Olay 18 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşti. 9-A adlı Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında direksiyon başında olan Emre Ateş güzergahı üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde bir yolcu aniden fenalaştı. Daha sonradan epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular şoför Emre Ateş’e durumdan söz ederek hastaneye yetiştirilmesini istediler.

Durumun aciliyetini anlayan şoför Emre Ateş, hızla hareket amirliğini arayarak durumu bildirdi ve hattından çıkarak otobüsü en yakın hastaneye doğru sürdüğünü söyledi. Kısa süre içerisinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne fenalaşan yolcu getirilirken ilk müdahalede sağlık ekipleri tarafından otobüs içerisinde yapıldı.

İlk müdahale sonrası sedyeyle hastaneye taşınan yolcunun epilepsi krizi geçirdiği anlaşıldı. Yapılan müdahalelerden sonra vatandaşın taburcu olduğugenel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rahatsızlanan yolcuyu hızla hastaneye yetiştiren belediye otobüsü şoförü Emre Ateş ise diğer yolcular tarafından tebrik edildi.