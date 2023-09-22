Sakarya Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylere ve ailelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Engelsiz aile buluşmalarıyla SGM çatısı altında yapılan çalışmalar ailelerle paylaşılıyor, sosyal destek görüşmeleri gerçekleştiriliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan engelsiz aile buluşmaları devam ediyor.

SGM çatısı altında özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik pek çok çalışmayı hayata geçiren, atölye çalışmalarıyla sosyal yaşama katılımlarını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, engelsiz aile buluşmalarıyla da yapılan çalışmaları tek tek ailelerle paylaşıyor.

Bu kapsamda son buluşma Engelsiz Kafe’de gerçekleştirildi. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ailesi, Erenler Özel Eğitim Anaokulu öğrencilerinin velileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda veliler ile tanışıp engelli bireylerin sorun ve ihtiyaçları ele alındı.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalar tanıtıldı. Aile buluşmaları kapsamında engelli bireylerin aileleriyle, sosyal destek görüşmeleri gerçekleştirildi. Sosyologlar ve sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi.