Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Kitap Sokağında” vatandaşlar, iftar sonrası mehteran gösterisi ve tasavvuf dinletisiyle keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Ramazan ayında gelenek haline getirdiği Kitap Sokağı’nı bu yıl da vatandaşlar için kurdu. Binlerce kitabın bulunduğu, yüzlerce yazarın hikâyesinin anlatıldığı ve Ramazan’ın maneviyatıyla yüklü bu sokakta ayrıca etkinlikler için platformlar kuruldu.

11 ayın sultanının ruhunu yansıtan sokakta iftar sonrası birbirinden güzel buluşmalar gerçekleştiriliyor. Son etkinlikler ise Büyükşehir organizasyonuyla mehteran gösterisi ve tasavvuf müziği konseri oldu.

Bulvar boyunca uzanan AKM önündeki sokakta Büyükşehir’in Türkiye’nin sayılı ekiplerinden olan mehteranı vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi.

Sonrasında ise tasavvuf musikisinin tanınmış isimlerinden sanatçı Kemalcan Ergün sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri icra eden Ergü’'e toplanan kalabalık hep birlikte eşlik etti. Her iki programda renkli görüntüler ortaya çıktı, vatandaşlar keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.