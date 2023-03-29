Sakarya’da Ramazan akşamlarının keyfi Büyükşehir buluşmalarıyla güzelleşiyor. Açılan Kitap Sokağı’nda çocuklar için bu akşamların vazgeçilmezi Hacivat-Karagöz sahnelendi. Meddah oyunuyla çocuklar ve aileleri keyifli bir akşam geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Ramazan ayının maneviyatı ve tadı, Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle anlam kazanıyor. Her yıl iftar çadırları, Ramazan Sokağı, Kitap Sokağı, mehter, tasavvuf konseri ve birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Büyükşehir bu yıl da vatandaşların buluşma adresi olan programlar organize ediyor.

Şehir merkezindeki AKM önünde açılan Kitap Sokağı’nda birbirinden kıymetli binlerce eser okur severlerle buluştu. Sanatın, sanatçının ve Ramazan’ın maneviyatının anlatıldığı bu sokakta ayrıca etkinliklerin sahneleneceği bir platform oluşturuldu. Büyükşehir’in resmi sayfalarında tamamını açıkladığı Ramazan etkinlikleri, bu ay ile özdeşleşmiş olan meddah oyunuyla başladı.

Tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun sahnelediği Hacivat Karagöz oyununa çocukların ilgisi çok yoğun oldu. Ailelerin de çocukları eşliğinde bir araya geldiği iftar sonrası programında keyifli bir akşam yaşandı. Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin zamanı olan Ramazan ayında vatandaşımızla bir çay sohbetinde buluşuyoruz. Bayrama kadar birbirinden güzel etkinlikleri ve oyunları Sakarya’mız için derledik. Tüm vatandaşlarımızı Sanat Sokağımıza bekliyoruz” denildi.