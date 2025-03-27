Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın manevi atmosferini çocuklara “Gölgeden Gelen Neşe: Hacivat Karagöz Sahnede” etkinlikleriyle yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında özellikle çocuklara ayın manevi iklimini, huzur dolu hissiyatını ve keyifli yanlarını birbirinden renkli etkinliklerle anlattı.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından bu Ramazan ayında Hacivat-Karagöz meddah oyunuyla bu tebessümü şehir genelinde toplamda 8 ilçeye taşıdı ve çocuklara unutulmaz bir ay yaşattı. Türkiye’nin yakından tanıdığı meddah ustası Seçkin Bayramoğlu’nun başrolünde olduğu “Gölgeden Gelen Neşe: Hacivat Karagöz Sahnede” etkinlikleri ilk günden bu yana şehrin dört bir yanında toplam 8 ilçede gösterime alındı.

Çocuklar bu ayın güzelliklerini eğlenceli bir anlatım ve hiciv sanatıyla, Seçkin Bayramoğlu’nun gösterileri eşliğinde öğrendi ve unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinlik son olarak Ferizli ve Taraklı’da sahne aldı.

Taraklı Ortaokulu, Taraklı İmam Hatip Ortaokulu ve Ferizli Bakırlı İlkokulu öğrencileri, Hacivat ve Karagöz’ün eğlenceli diyaloglarıyla hem güldü hem de Ramazan’ın manevi ruhunu hissetti.

Ferizli ve Taraklı’da 360 öğrenci, bu eşsiz gelenekle tanışarak geçmişin izinde keyifli bir Ramazan günü geçirdi.

Eğlenceli diyaloglarla zenginleşen gösteriler, şehir genelinde toplam bin 624 öğrenci içinRamazan’ın neşesi oldu.