Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Pamukova Bakacak’ta hayata geçirdiği Çilek Üretim Merkezinde hasat sezonu başladı. Kasım ayına kadar devam edecek çilek hasadında bu yıl rekor üretim bekleniyor. 40 dönümlük alanda yapılan çilek üretimi sayesinde bölge ekonomisi can buluyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Bakacak’ta hayata geçirdiği Çilek Üretim Merkezi’ndetarımsal üretimi artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarıaralıksız sürdürüyor.

Projeye 2021 yılında başlayan Büyükşehir Belediyesi ilk yıl, 18 dönümlük alanda 10 ton çilek üretimi yapmıştı. Geçtiğimiz yıl üretim alanını 40 dönüme çıkartan Büyükşehir Belediyesi bu yıl çilek hasatında rekor üretim bekliyor.

Geçtiğimiz yıl alınan başarılı hasat sezonunun ardından Büyükşehir Belediyesi, bu yıl üst düzey bir hasat sezonu gerçekleştirme hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tarım alanında uzmanlaşmış ekip üretim ve toplama tekniklerini sürekli iyileştirerek, daha verimli bir hasat sezonuna odaklanıyor. Çilek hasadının başladığı bugünlerde hava şartlarına bağlı olarak, kasım ayının sonuna kadar hasat yapılması planlanıyor ve bu süreçte proje geliştirilmeye devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Pamukova Bakacak Mahallesinde hayata geçirdiği Çilek Üretim ve Eğitim Alanı yalnızca Sakarya'dan değil, çevre illerden de büyük ilgi görüyor. Sakarya'nın tarımsal üretim potansiyeli ve çilek kalitesi, bölge halkının ve çevre illerden gelen misafirlerin takdirini kazanıyor.