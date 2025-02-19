Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Takvimi, Türkiye’de müziğin efsaneleri Barış Manço ve Karaca’nın anısına düzenlenen unutulmaz bir konserle devam etti. “Efsaneler Konseri-1” gecesinde Anadolu Rock Müziği’nin yapı taşı olan isimlerin ölümsüz şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Efsanelerin mirasının yaşatıldığı geceye ilgi ise çok yüksek oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Takvimi, “Efsaneler Konseri-1” adıyla düzenlenen konser ile devam etti.

BÜYÜK USTALARA BÜYÜK İLGİ

Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşen konsere Sakaryalı müzikseverlerbüyük ilgi gösterdi. Kent Orkestrası sanatçılarının sahne aldığı konserin solistliğini Okan Kılıç üstlendi.

Anadolu Rock Müziği’nin iz bırakan iki efsanesiBarış Manço ve Cem Karaca’nın ölümsüz şarkıları geceye damgasını vurdu.

BARIŞ MANÇO’NUN GİTARİSTİ DAMGA VURDU

Sakaryalı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser salonunda adeta adım atacak yer kalmadı. Gençler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, unutulmaz konserle Türkiye’nin iki önemli değerinin mirası yaşatıldı.

Konserin sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.Gecenin en özel anlarından biri, Barış Manço’nun elektro gitaristi Samim Boztaş’ın sahneye çıkışı oldu.

SADECE MÜZİK DEĞİL, VEFA VARDI

Davetli olarak katıldığı konserde seyircileri selamlayan Boztaş, “50 yıl sonra aynı şarkıları dinliyor olmaktan, tekrar sahneye çıkmaktan mutluluk duydum” diyerek duygularını paylaştı. Konserde sadece müzik değil, sanatçılara vefa da vardı.

ANLAMLI PLAKET

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Burhan Keskin ve Serhat Başar, mesleklerinde 20. yıllarını tamamlamaları nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin tarafından plaketle onurlandırıldı.