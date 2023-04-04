Yangına müdahale ederken elim bir kaza sonucu şehit olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye eri Yusuf Turgut'un al bayrağa sarılı naaşı, itfaiye merkezinde düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nin yangına müdahale görevi sırasında yaşanan olay, tüm Sakarya'yı yasa boğdu.

İtfaiye Dairesi'ne bağlı 29 yaşındaki itfaiye eri Yusuf Turgut, şehir merkezindeki bir yangına müdahale görevi sırasında yaşanan elim bir kaza sonucu şehit oldu.

Şehidin naaşı, Türk Bayrağı'na sarılarak Büyükşehir İtfaiye Merkezi'ne getirildi. Başkan Ekrem Yüce, burada düzenlenen törene katılarak acılı aileye baş sağlığı diledi.

Törene Büyükşehir Belediyesi'nin tüm itfaiye personelleri ve belediyenin tüm birimlerinden çalışanların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Turgut'un cenazesi her gün birlikte yangınla mücadele ettiği mesai arkadaşları tarafından, görev yaptığı itfaiye aracına yerleştirildi.

Turgut'un al bayrağa sarılı naaşı, itfaiye araçları ve dev bir Türk Bayrağı eşliğinde itfaiye merkezinden şehidin babaevine konvoy eşliğinde dualarla uğurlandı.