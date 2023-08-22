Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için yepyeni bir sosyal tesis projesi inşa ediyor.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, vatan için şehit olan ve bu yolda gazilik mertebesine ulaşan vatandaşlar için yeni bir projeye başladı. Yüce’nin talimatıyla Eski Hayvan Pazarı Yolu üzerindeki Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin binası yanında yeni bir sosyal tesis inşa ediliyor.

80 metrekarelik açık ve kapalı alanı olan bu tesis, tamamlandığında şehit yakınlarına ve gazilere hizmet verecek. Proje tamamlandığında dernek binasına tahsis edilecek ve kurulacak işletmeyle şehit yakınları, gaziler ve aileleri dernek binasından ayrılmadan burada keyifle vakit geçirebilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu vatan uğruna şehit olan ve gazilik mertebesine ulaşan vatandaşlarımızın ve yakınlarının, dernek binalarının yanındaki alana sosyal tesis inşa ediyoruz. 80 metrekarelik açık ve kapalı alana sahip tesiste, şehit ve gazi yakınları için yeni bir nefes alma alanı oluşturuyoruz. Vatanın korunması için canlarını seve seve feda eden şehit ve gazilerin emanetlerine sahip çıkıyor, her zaman yanlarında olduğumuzuifade ediyoruz. İçinde keyifle çay, kahve içebilecekleri, sohbet edebilecekleri ve aileleriyle buluşabilecekleri bir tesisin daha inşasına başladık. Yakın zamanda hizmete açılma üzere tahsis edeceğiz” denildi.