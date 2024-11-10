Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklarla buluştuğu“Bir Hikâye Bin Neşe” projesi, bukez Erenler Çaybaşı Yeşiltepe İlkokulu ve Adapazarı Çökekler Nehir Anaokuluna misafir oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen “Bir Hikâye Bin Neşe” projesi, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilere yönelik düzenlenen projeyleöğrenciler eğlenirken aynı zamanda öğrenmenin keyfini yaşıyor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Proje kapsamında Erenler Çaybaşı Yeşiltepe İlkokulu ve Adapazarı Çökekler Nehir Anaokulu’na misafir olan uzman eğitmenler, öğrencilere çevre bilinci, sosyal hayattaki davranış biçimlerine yönelik bilgiler aktardı.Ardından sahnelenen kukla gösterisi öğrencilere keyifli anlar yaşatırken, gösteri sonunda öğrencilere diş fırçası hediye edilerek ağız sağlığınadairbilgilendirme yapıldı.

ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞUNU GÖRMEK BİZLERİ DE MUTLU EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliklere dair yapılan açıklamada,“Çocuklarımızın yarınlarına katkı sunmak ve onların doğru yönde gelişimini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Programlar kapsamında “Bir Hikâye Bin Neşe” projesiyle Çaybaşı Yeşiltepe İlkokulu ve Çökekler Nehir Anaokulu öğrencilerinin misafiri olduk. Çeşitli etkinliklerle gerçekleştirdiğimiz projede, öğrencilerimizin mutluluğuna şahit olmak, bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir. Katılımları için tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.