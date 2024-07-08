Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki trafiği rahatlatacak işlemlere başladı. Yeni dönemin ilk işlemlerinden biri de şehrin en yoğun caddelerinden biri olan Sedat Kirtetepe Caddesi’ne yapıldı. Her gün binlerce aracın geçtiği caddenin 550 metrelik kısmı bin 500 ton sıcak asfaltla yepyeni bir yüze kavuştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya ulaşımı için şehre yeni cadde, arterler kazandırırken zamanla deforme olan mevcut yolları konforlu ve güvenli hale getiriyor. Sürüş konforunu önleyen, tehlike oluşturan caddeler Büyükşehir dokunuşuyla yepyeni bir yüze kavuşuyor.

SEDAT KİRTETEPE’DE İLK ADIM

Güçlü bir ulaşım altyapısının inşası için ilk işlemlerden biri de Sakarya’nın en yoğun caddelerinden olan Sedat Kirtetepe Caddesi’nde başlatıldı.

Sedat Kirtetepe Caddesi’nin 550 metrelik kısmında 1. etap çalışmaları hummalı bir mesaiyle tamamlandı. Caddenin Çark ve DSİ Kavşağı arasındaki bölüm de deforme olan asfalt sökülüp alındı.

2. ETAP ŞEKER MAHALLESİ BÖLGESİ

Dolgu ve mekanik işlemlerin ardından güzergaha 500 ton sıcak asfaltın serimi yapıldı. Bu çalışmayla birlikte her gün binlerce kişinin kullandığı cadde yepyeni bir yüze kavuştu.

Sürüş konforu ve güvenliğin arttığı caddenin 2. etabı DSİ Kavşağı ve Şeker Mahallesi Kavşağı arası olacak. Burada da işlem kısa sür içinde başlayacak.

“EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAĞIZ”

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehir merkezi trafiği için önemli bir noktada bulunan Sedat Kirtetepe Caddesi’ndeki 1. Etap çalışmalarını tamamladık. Caddemizin 550 metrelik kısmındaki yaptığımız çalışmayla bin 500 ton sıcak asfaltı şehrimize kazandırdık. DSİ Kavşağı ve Şeker Mahallesi arasındaki 2.etap çalışmalarımızı en kısa sürede başlatıp caddemizi yeni yüzüne kavuşturacağız” denildi.