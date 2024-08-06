Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde yaya güvenliğini artırmak ve estetik görüntüyü sağlamak için yürüttüğü soğuk çizgi çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Bulvarı ve Yeni Cami Bulvarı’nı yepyeni bir görüntüye kavuşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin dört bir yanında ulaşım konforunu artıran, yollara estetik katan dokunuşlar yapıyor.

Şehrin merkezinde ve 16 ilçesinde hummalı bir mesai harcayan ekipler, şehir merkezindeki en büyük caddeleri de yepyeni bir yüze kavuşturuyor.

ŞEHRİN MERKEZİNE DOKUNUŞ

Bu çalışmaların sonuncusu şehrin ulaşım yoğunluğunun en yüksek olduğu güzergahlar olan 15 Temmuz Bulvarı ve Yeni Cami Bulvarı’nda gerçekleştirildi.

YOL-BAK ekipleri soğuk boya çalışmalarıyla yol çizgilerini yeniledi, yaptığı dokunuşla şehrin kalbine renk kattı. Her iki cadde de ulaşım güvenliği artırıldı, bulvarlar tertemiz bir görüntüye kavuştu.

“ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehrimiz genelinde 2024 yılı içerisinde planlanan yol çizgi çalışmalarımıza devam ediyoruz. 16 ilçe merkezi ve kırsal alanlardaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni asfaltlanan yolların haricinde trafik akışının çok olduğu yerlerde zamanla silinmiş ve etkisi kaybolmuş çizgileri yeniliyoruz. Trafikte güvenliği artıran, araçların düzen içinde ulaşımlarını kolaylaştıran, arterlere estetik bir görünüm katan yol çizgi çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi.