Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kesit yetersizliği ve kullanım ömrünü doldurmuş Kocaali Melen Mahallesi’ndeki menfezi yeniledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında sürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Kocaali Melen Mahallesi’nde kullanım ömrünü doldurmuş, Melen Çayı’na dökülen derenin üzerindeki menfezi yenileyerek bölge halkının hizmetine sundu.

Sel ve taşkınlara önlem

Yoğun şekilde yağış alan bölgede YOLBAK ekipleri su baskını ve sel riskine karşı önemli bir önlem almış oldu.

Şehrin önemli su geçişlerinden olan Melen Çayı’na dökülen derenin üzerindeki zamanla deforme olan menfezin alanı 6 metre genişliğe çıkarıldı.

45 metreye 662 metreküp taş duvar

Su akışının rahat şekilde sağlanması için yapılan çalışmada 45 metrelik bölümde 662 metreküp taş duvar inşa edildi ve menfezin trafik akışını sağlayan bölümünde genişlik 12 metreye çıktı.

Ayrıca menfez çevresindeki korkuluklar da 16 metre alanda yeniden hazırlandı, sürücü ile yaya güvenliği en üst seviyeye getirildi. Menfez düzenlemesi yolun 200 ton sıcak asfaltla buluşturulmasıyla tamamlandı.

“Emeği geçen herkese teşekkürler”

Sil baştan yenilenen menfez hakkında konuşan Melen Mahallesi Muhtarı Murteza Oral, “Yıllardır beklediğimiz yenileme çalışması bugün itibari ile sonlandı. Mevcut dere kesitimiz yetersiz, köprünün genişliği araçların güvenle seyahat etmesi için sıkıntılıydı. Yapılan menfez ile birlikte bu sorunlarımızın tümü artık geride kaldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Alemdar’a hizmet teşekkürü

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ise “Melenköy mahallemizde taşkınlara sebebiyet veren Menfez, Büyükşehir Belediyemiz tarafından yenilendi. Çalışmalar kapsamında menfez, taş duvar, sıcak asfalt ve korkuluk çalışmaları tamamlamlandı. Çalışmaları yakinen takip ederek tamamlanmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi

Sil baştan yeniledik

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kocaali ilçemizin Melen Mahallesi’ndeki menfez çalışmalarımızın sonuna yaklaştık. Zamanla deforme olan kullanım ömrünü doldurmuş, dere kesiti yetersiz menfezimizi sil baştan yeniledik. Belirttiğimiz sayılarda işlemlerimizi hayata geçirerek bölge halkının kullanabileceği güvenli, konforlu ve su taşkınlarına dirençli bir projeyi tamamlamak üzereyiz. Bölge halkına ve Kocaali’ye hayırlı olsun” denildi.