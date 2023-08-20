Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5’inci kez düzenlediği Genç Atölye-Sinema Atölyesi, gençlerin hayal dünyasına katkı sunan ve onlara yeni ufuklar açan derslerin sonunda yapımcı Nazif Tunç’un misafir olduğu keyifli bir sohbetle sona erdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 15-21 yaş aralığındaki gençlerin yaz tatilini değerlendirmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için hazırlanan Genç Atölyenin Sinema Atölyesi’nde bilgi, sanat ve eğlence dolu derslerin sonuncusu yapıldı.

Son hafta konuğu Film Yapımcısı Nazif Tunç oldu. Gençler, ünlü yapımcının sinema tecrübelerini dinledi, sorular sordu. Tunç, gençlere kendi gözünden sinemayı anlattı.

Söyleşinin koordinatörü Yönetmen Enver Gülşen, derste ayrıca 6 hafta süren atölye serüveninin analizin yaptı.

Dijital platformlardaki dizi ve filmlerin algı üretiminden, bilim ve teknolojiye kadar farklı alanlarda söyleşiler yapıldı. Geleceğin sinemasına dair tasavvurlar ve bu tasavvurların nasıl sinemaya yansıdığı detaylı bir şekilde ele alındı.

Bilim-kurgu türündeki filmler ve geleceğe dair vizyonların nasıl oluşturulabileceği konusunda yeni bir pencere açıldı.