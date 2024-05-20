Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Şehir Hastanesi’nin 2 bin 300 metrelik içme suyu hattını tamamladı. Yüzde 45’lik kısmı tamamlanan projenin atık su hattı da yakın zamanda çalışır hale getirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrimize kazandırılmak üzere çalışmaları devam eden Şehir Hastanesi’nin altyapısında işlemleri sürdürüyor.

Toplam maliyeti 21 Milyon TL olan proje ile Şehir Hastanesi güçlü altyapı hattı ile buluşacak. Çalışmaları tamamlanan 2 bin 300 metrelik yeni içme suyu hattı kaliteli içme suyu kesintisiz şekilde hastane musluklarına taşınacak.

Proje kapsamında 750 metrelik kısmı tamamlanan atık su hattı toplam bin 540 metre uzunluğa sahip olacak. Böylelikle temiz su hastaneye sorunsuz şekilde ulaştırılırken hayata geçirilecek yeni hat ile hastanenin atık suları da güvenle taşınacak. Yüzde 55’lik kısmı yakın zamanda tamamlanacak proje kısa sürede hizmete hazır hale gelecek.