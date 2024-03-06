T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteği, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Genç Yeşilay Kulübü ortaklığı ile düzenlenen YeşilayFest, 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlik kapsamında 'Şişenin dibi' sergisi büyük ilgi gördü.SAKARYA (İGFA) - YeşilayFest, 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteği, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Genç Yeşilay Kulübü ortaklığıyla düzenlenen festival, gençlere yeteneklerini sergilemek, fiziksel-zihinsel sağlıklarını güçlendirmek için de olanaklar sundu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılışına, Sakarya Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, Sakarya Denetimli Serbestlik İl Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak, Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Hamarat ve Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç katıldı.

Festival, “Şişenin Dibi Sergisi”, “Alkol Farkındalık Gözlüğü”, oyunlar, konserler, film gösterimi, drama atölyeleri, sportif faaliyetler gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca devam eden festival kapsamında, “Yeşilay’ın Gönüllü Çalışmalarında Kültür ve Sanat Faaliyetleri Çalıştayı” da düzenlendi.

Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan da festival ile ilgili değerlendirmelerde şunları kaydetti: “1920 tarihinden bu yana ülkemiz için değer yaratıp onunla büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Bir asırdır olduğu gibi bağımlılıklarla mücadelemizi genişletmek, sağlıklı yarınlar için başta siz gençler olmak üzere insanlığa hizmet etmeyi sürdürmek en önemli sorumluluğumuz. Desteğini bizden esirgemeyen herkese ve çok kıymetli gençlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

“ŞİŞENİN DİBİ SERGİSİ”NE YOĞUN İLGİ

YeşilayFest, “Şişenin Dibi Sergisi”ne de ev sahipliği yaptı. Alkolün hayatımızda yarattığı tahribata dikkat çekmek ve toplum vicdanını sarsacak etkilerini göstermek üzere festival alanında düzenlenen sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yarısı duvara gömülü alkol şişelerinin ağız kısmından şişenin içine bakarak alkolün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini sanatsal bir bakış açısı ile görme fırsatı sunan sergi, alkolün zararlarını gözler önüne serdi.