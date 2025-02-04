Sakarya Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta kimsenin kalmaması için tüm vatandaşlara “Sokakta birini görürseniz lütfen bize bildirin” çağrısında bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerin kar yağışını ve soğuk havaları işaret ettiği günlerde yaptığı paylaşımla tüm Sakarya’ya önemli bir çağrı yaptı.

Sokakta kimse kalmasın

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, evsizlerin ve kimsesizlerin dondurucu soğuklarda sokakta kalmaması ve Büyükşehir’in yardım elinin uzatılması için, “Sokakta Kimse Kalmasın” projesine yoğunlaştı.

“Sokakta Kimse Kalmasın” vurgusuyla yapılan paylaşımda tüm vatandaşların kimsesiz, sokakta kalan vatandaşları görmeleri halinde “444 40 45” ve “ALO453 Çözüm Masası” hatlarına ihbarda bulunmaları istendi.

Şehrin işlek noktaları kontrol altında

Paylaşım şu şekilde: “Soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla ‘Sokakta Kimse Kalmasın’ projemizi başlattık. Onları yalnız bırakmayalım. Büyükşehir olarak tüm imkanlarımızla kimsesizlerin kimsesi olmaya gayret ediyoruz. Şehir merkezi başta olmak üzere Gar binası, Büyükşehir Terminali, hastaneler ve diğer noktalar 24 saat kontrol altında tutuluyor.” denildi.

“Duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz”

Açıklamanın devamında vatandaşlara çağrı yapılarak, “İhtiyaç sahiplerine daha hızlı ve sağlıklı ulaşım için duyarlı hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi 444 40 54, ALO 153 Çözüm Masası ve ALO Zabıta 277 54 10 telefon numaralarını arayarak bizlere ulaşabilirler. Gönülleri birlikte ısıtmak için ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bilgilerini bizimle paylaşabilirler” ifadelerine yer verildi.